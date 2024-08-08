Росгвардия начала проверку безопасности орловских школ
Ведомство обследует состояние охранных систем, систем видеонаблюдения и тревожных кнопок.
В Орле Росгвардия начала проверку безопасности школ. В городе к пультам вневедомственной охраны подключено 399 школ и 77 школьных автобусов.
Такая проверка регулярно проводится перед возобновлением учебы. Ведомство обследует состояние охранных систем, систем видеонаблюдения и тревожных кнопок, уровень безопасности и антитеррористической защиты, инструктирует персонал школ.