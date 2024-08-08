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8:44, 8 августа 2024 года Двое подростков и водитель пострадали в ДТП в Орловской области "Лада" съехала в кювет и опрокинулась.



Фото: УМВД России по Орловской области

7 августа в 17:30 в районе села Моховое Залегощенского района произошло серьезное ДТП.



По предварительной информации регионального управления МВД, 19-летний водитель "Лады" не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина опрокинулась.



Пострадал сам водитель и две 15-летние пассажирки. Все трое госпитализированы.





Артем Ежаков



