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21:30, 7 августа 2024 года

Жители Орла проводили чудотворную Казанскую икону Божией Матери

Вечером 7 августа святыня отправилась в Тульскую область.

Фото: Леонид Музалевский

Жители Орла проводили чудотворную Казанскую икону Божией Матери. В течение двух дней, 6 и 7 августа, она была доступна для поклонения в центре Казанского храма Свято-Успенского монастыря.

- Казанская икона Божией Матери - это икона русских побед. Чудесным образом она прибыла в Орел в дни освобождения нашего города от немецко-фашистских захватчиков. И мы знаем, что святые образа всегда являют чудодейственную силу в дни волнений, - отметил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский

Из Орла чудотворная икона отправилась в Тульскую область. Святыня посетит 50 городов России, в том числе Донецк и Луганск.



Сергей Мерцалов
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