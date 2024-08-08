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19:45, 7 августа 2024 года

Орловская область принимает беженцев из соседнего региона

С собой люди успели взять только документы и минимум вещей.



Девять детей, шесть женщин и пять мужчин. Мирные жители покидали свои дома буквально из-под обстрелов. С собой они успели взять только документы и самые необходимые вещи. Разместили беженцев из Курской области в Ливнах.

- Бои шли уже на границе нашего поселка. Живу напротив погрануправления. В него попали три ракеты, - рассказал житель поселка Коренево Сергей Дягтерев.

В Орел беженцы приехали этой ночью, в четыре часа. Они попробовали заселиться в несколько гостиниц, но свободных мест не было. О ситуации сообщили в МЧС. Жителей соседнего региона направили сначала в пункт временного размещения, чтобы переночевать, а утром уже отвезли в Ливны.

В пункте временного пребывания есть все необходимое: постель, ванная и туалет, комната отдыха, трехразовое питание. Местные власти обещали отработать все запросы вынужденных гостей. В администрации Ливен также рассказали, что готовы размещать беженцев у себя столько, сколько это будет необходимо.

А в Орле тем временем собрали и отправили первую партию гуманитарного груза в поселки Курской области, которые пострадали от обстрелов.


Антон Киселёв
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