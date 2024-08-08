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19:35, 7 августа 2024 года

В Орловской области растет интерес к проекту "Билет в будущее"

В 2023 году участниками стали шесть тысяч школьников.

Фото: сообщество "Билет в будущее Орловская область"

Среди орловских школьников и их родителей растет интерес к профориентационному проекту "Билет в будущее", направленному на осознанный выбор карьеры и раскрытие талантов. В Орловской области в 2023 году порядка шести тысяч школьников с 6 по 11 классы стали его участниками.

Один из них - ученик Покровской школы Денис Барабаш. Орловец перешел в девятый класс и уже начал задумываться о том, куда пойти учиться после школы. Денис в рамках профориентационных мероприятий посещал МЧС, хлебокомбинат, завод. Однако парень понимал, что работать там не хочет.

В итоге в рамках проекта "Билет в будущее" Денис прошел тест, результаты показали, что трудиться подростку стоит в социальной сфере. Тогда молодой человек понял, что хочет стать преподавателем.

"Билет в будущее" - один из лучших профориентационных проектов страны. Мне очень понравилось в нем участвовать. Я больше узнал о своих возможностях и окончательно сделал выбор будущей профессии, - поделился Денис.

После окончания учебы Денис Барабаш планирует поступать в ОГУ на программу "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур".


Сергей Силаев
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