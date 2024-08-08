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21:00, 7 августа 2024 года

Орловцы оценили реконструкцию скверов Дворянское гнездо и генерала Гуртьева

За благоустройство Дворянки проголосовали почти 12 тысяч человек, за сквер Гуртьева - почти 8 тысяч.



С 2018 года в Орле реализуется программа благоустройства, в рамках которой до 2030 года планируется привести в порядок дворы (их в городе более двух тысяч) и общественные пространства, выбранные жителями.
 
Уже завершены работы по благоустройству скверов "Дворянское гнездо" и имени генерала Гуртьева. На преображение Дворянки было выделено 119 миллионов рублей из регионального и городского бюджетов. Официальная церемония открытия сквера состоялась в День города, однако работы продолжаются.
 
Благоустройство сквера имени Гуртьева тоже подходит к концу. Исторический облик сквера был сохранен, но дополнен новыми элементами. О том, как орловцы оценили реконструкцию и что еще предстоит улучшить, узнала Татьяна Тимохина.



Татьяна Тимохина
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