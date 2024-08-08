Орловцы оценили реконструкцию скверов Дворянское гнездо и генерала Гуртьева

За благоустройство Дворянки проголосовали почти 12 тысяч человек, за сквер Гуртьева - почти 8 тысяч.

Уже завершены работы по благоустройству скверов "Дворянское гнездо" и имени генерала Гуртьева. На преображение Дворянки было выделено 119 миллионов рублей из регионального и городского бюджетов. Официальная церемония открытия сквера состоялась в День города, однако работы продолжаются.

Благоустройство сквера имени Гуртьева тоже подходит к концу. Исторический облик сквера был сохранен, но дополнен новыми элементами. О том, как орловцы оценили реконструкцию и что еще предстоит улучшить, узнала Татьяна Тимохина.