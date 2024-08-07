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17:15, 7 августа 2024 года Орловчанка ответит перед судом за избиение несовершеннолетних девушек Женщина вступила в конфликты с двумя знакомыми.



Фото: архив

Жительница Мценска предстанет перед судом за нанесение побоев несовершеннолетним. Дело возбудили по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Амчанку обвиняют по части 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).



Как установило следствие, женщина ранее привлекалась к административной ответственности за побои. Известно, что 13 мая 2024 года амчанка на улице встретила знакомую девушку. Возник конфликт, несовершеннолетнюю девушку побили и облили краской. А спустя две недели от женщины пострадала еще одна несовершеннолетняя жительница Мценска, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.



Следственные действия завершены. Уголовное дело направили в суд.





Сергей Силаев



