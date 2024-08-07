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15:50, 7 августа 2024 года В Орловской области пока нет необходимости в дополнительном сборе донорской крови На станции переливания попросили не беспокоиться о запасах крови, в том числе в Курской области.



Фото: архив

В настоящее время в Орловской области нет необходимости в дополнительном сборе донорской крови. Запасы крови, которые имеются на данный момент, достаточны для оказания помощи тем, кто в ней нуждается. - Если возникнет потребность в дополнительном объеме крови, мы обязательно проинформируем об этом через наш официальный сайт, группы в социальных сетях и средства массовой информации, - сообщили в службе крови Орловской области. На станции переливания крови просят не беспокоиться о достаточности запасов крови и компонентов, как в Орловской области, так и у наших соседей в Курской области. Ведется постоянный мониторинг объема запасов и ситуация находится под контролем.









