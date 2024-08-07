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17:00, 7 августа 2024 года Орловец незаконно вырастил во дворе полсотни кустов конопли Возбуждено уголовное дело.





57-летний житель Шаблыкинского района незаконно вырастил во дворе полсотни кустов конопли. Об этом рассказали в управлении МВД России по региону.



Мужчину остановили для проверки документов сотрудники Госавтоинспекции и заметили у него признаки наркотического опьянения. От освидетельствования мужчина отказался. На место вызвали полицию. Выяснилось, что он может быть причастен к культивированию наркосодержащих растений в своем дворе. На месте предположение подтвердилось. Как пояснил сам задержанный, его он вырастил для личного употребления.





Артем Ежаков



