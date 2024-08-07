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14:57, 7 августа 2024 года Скончался орловский актер Владимир Крашенинников Его не стало на 76-м году жизни.





На 76-м году жизни скоропостижно скончался орловский актер Владимир Крашенинников. Об этом рассказали в театре "Свободное пространство", которому актер посвятил 39 лет из своей почти полувековой карьеры.

"В наших сердцах актер навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный — таким его запомнят родные и близкие. Актер всегда с радостью делился опытом с молодыми дарованиями, горячо поддерживал коллег. Служить в театре бок о бок с этим талантливейшим артистом было большим счастьем для каждого из нас", – отметили в театре. Редакция ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Владимира Крашенинникова.



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Артем Ежаков



