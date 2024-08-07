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18:00, 7 августа 2024 года

Более 200 орловцев превратили хобби в работу благодаря соцконтракту

Одна из них – многодетная мама из Орла Татьяна Кустова.



В 2024 году более 200 жителей Орловской области смогли превратить свое хобби в источник дохода благодаря социальному контракту. Всего с момента запуска программы было заключено более 5 тысяч таких контрактов.
 
Съемочная группа "Вести-Орёл" побывала в гостях у Татьяны Кустовой - многодетной мамы, которая решила совместить приятное с полезным. Татьяна считает, что сладкого никогда не бывает слишком много, и открыла кондитерский бизнес. До этого она занималась строительством. 
 
Татьяна всегда мечтала найти дело своей жизни и поэтому решилась на радикальные перемены. Она считает, что в старости сможет продолжать печь торты, и это будет приносить ей радость и удовлетворение.
 
Благодаря социальному контракту Татьяна Кустова открыла собственный цех со всем необходимым оборудованием. На развитие бизнеса она получила 350 тысяч рублей.
 
Ее путь начался с небольшого пространства в 8 квадратных метров, где она разместила микроволновую печь и планетарный миксер. Так орловчанка проработала 3 года. Сейчас ее пространство значительно увеличилось в 10 раз, но мечта другая - открыть торговые точки по всему городу.
 



Эльза Ахмедбекова
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