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20:20, 7 августа 2024 года Каждый шестой орловец пройдет дообследование после диспансеризации Всего в этом году к этому моменту ее прошли 172 тысячи жителей региона.





Более 172 тысяч орловцев прошли диспансеризацию в 2024-м году. Об этом сообщает региональный информационный портал со ссылкой на областной департамент здравоохранения.



В городских поликлиниках диспансеризацию можно пройти в отделениях профилактики. В районах чаще всего медики приезжают к пациентам сами.



По итогам проверки каждый шестой орловец пройдет дообследование.





Артем Ежаков



