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16:30, 7 августа 2024 года Орловское управление МЧС пополнили 10 молодых специалистов Они только что закончили ведомственные вузы.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Главное управление МЧС России по Орловской области для прохождения службы прибыли 10 выпускников ведомственных высших учебных заведений.



Специалистов уже представили руководству управления. С напутственными словами к ним обратились коллеги и ветераны.



Новобранцы сейчас проходят двухдневные сборы. Дальше они будут служить в пожарно-спасательных частях, надзорных и профилактических управлениях, а также управлениях пожаротушения и аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения.





Артем Ежаков



