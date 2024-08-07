Орловское управление МЧС пополнили 10 молодых специалистов
Они только что закончили ведомственные вузы.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Главное управление МЧС России по Орловской области для прохождения службы прибыли 10 выпускников ведомственных высших учебных заведений.
Специалистов уже представили руководству управления. С напутственными словами к ним обратились коллеги и ветераны.
Новобранцы сейчас проходят двухдневные сборы. Дальше они будут служить в пожарно-спасательных частях, надзорных и профилактических управлениях, а также управлениях пожаротушения и аварийно-спасательных работ, материально-технического обеспечения.