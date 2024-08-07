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12:03, 7 августа 2024 года

Орловская "Бригада Катукова" переведена в режим повышенной готовности

Дружинники планируют помогать эвакуированным курянам.


Командир "Бригады Катукова" Орловской области Денис Орлов заявил, что дружина переведена в режим повышенной готовности. Решение принято для оказания помощи и поддержки тем, кто уже прибыл и может прибыть в орловский регион.
При поступлении соответствующих приказов мы готовы применить все те ресурсы, что у нас есть, на благо и безопасность, во-первых, орловчан, во-вторых, тех, кто вынужденно покинул территории своих родных земель, домов и приехал в Орловскую, — отметил Орлов.
Напомним, глава Орловской области Андрей Клычков 7 августа сообщил, что первая группа эвакуированных жителей приграничных районов Курской области уже размещена на Орловщине.



Сергей Силаев
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