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12:03, 7 августа 2024 года Орловская "Бригада Катукова" переведена в режим повышенной готовности Дружинники планируют помогать эвакуированным курянам.





Командир "Бригады Катукова" Орловской области Денис Орлов заявил, что дружина переведена в режим повышенной готовности. Решение принято для оказания помощи и поддержки тем, кто уже прибыл и может прибыть в орловский регион. – При поступлении соответствующих приказов мы готовы применить все те ресурсы, что у нас есть, на благо и безопасность, во-первых, орловчан, во-вторых, тех, кто вынужденно покинул территории своих родных земель, домов и приехал в Орловскую, — отметил Орлов. Напомним, глава Орловской области Андрей Клычков 7 августа сообщил, что первая группа эвакуированных жителей приграничных районов Курской области уже размещена на Орловщине.





Сергей Силаев



