В Орловской области разместили эвакуированных курян

Как рассказал глава Орловщины Андрей Клычков, это жители приграничных районов.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил, что первую группу эвакуированных жителей приграничных районов Курской области разместили в регионе. По его словам, Орловщина может принять столько людей, сколько потребуется, любая поддержка будет оказана.



По вопросам, связанным с размещением эвакуированных, можно обращаться по телефону 8(4862) 59-81-75 или по 112. Родным и близким погибших курян Андрей Клычков выразил соболезнования.



Напомним, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти в Курскую область. По данным МО РФ, для прорыва противник задействовал до 300 человек, танки и бронемашины.