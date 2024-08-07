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17:45, 7 августа 2024 года Фестиваль "Записки охотника" в Спасском-Лутовинове пройдет 24 августа Он состоится в юбилейный – пятый – раз.





Пятый охотничий фестиваль "Записки охотника" в Спасском-Лутовинове пройдет 24 августа. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника. Начнется фестиваль в 11:00.



В этом году программа праздника значительно обновлена. Ее организаторы обещают представить в ближайшее время.



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Артем Ежаков



