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14:30, 7 августа 2024 года Перед Яблочным спасом орловцев пригласили на праздник в Спасское-Лутовиново Гостей музей-заповедник ждет 18 августа.





18 августа музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" приглашает орловцев на усадебный праздник "Яблочный спас. Накануне". Об этом сообщили в пресс-службе музея.



Начало – в полдень. Полную программу праздника обещают представить в ближайшее время. Судя по информации с сайта Спасского, гостей ждут мастер-классы по изготовлению куклы и ковриков из спасских трав и цветов, а также тряпичной куклы.



Сам же Яблочный Спас, или Преображение Господне, отметят 19 августа.



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Артем Ежаков



