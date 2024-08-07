Перед Яблочным спасом орловцев пригласили на праздник в Спасское-Лутовиново
Гостей музей-заповедник ждет 18 августа.
18 августа музей-заповедник "Спасское-Лутовиново" приглашает орловцев на усадебный праздник "Яблочный спас. Накануне". Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Начало – в полдень. Полную программу праздника обещают представить в ближайшее время. Судя по информации с сайта Спасского, гостей ждут мастер-классы по изготовлению куклы и ковриков из спасских трав и цветов, а также тряпичной куклы.
Сам же Яблочный Спас, или Преображение Господне, отметят 19 августа.