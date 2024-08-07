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10:58, 7 августа 2024 года

Для орловского "Титаника" начинают закупать медицинское оборудование

На Госзакупках появился аукцион на поставку негатоскопов.


На Госзакупках появился электронный аукцион на поставку 46 негатоскопов для многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы, в народе известной под прозвищем "Титаник". Покупаемое оборудование нужно для просмотра на просвет сухих и мокрых черно-белых радиографических снимков.

Начальная цена соглашения – 759 тысяч рублей. Заявок от поставщиков ждут до 16 августа. Доставить и установить оборудование нужно не позднее 10 декабря 2024-го года.

Согласно контракту, негатоскопы должны быть абсолютно новые. Гарантия составит не менее года.

В начале июля губернатор Андрей Клычков в интервью Анне Боевой сообщил, что на "Титаник" начинается закупка 27 единиц стройкозависимого оборудования. "До конца года поставлена задача максимально закупать оборудование", – отметил тогда глава региона.

По последним данным, готовность "Титаника" превысила 50%.


Артем Ежаков
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