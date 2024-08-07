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9:19, 7 августа 2024 года

Орловская область предложила помощь курянам

Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.


Орловская область предложила помощь курянам. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, помощь также предложили главы Белгородской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, а также руководитель Общероссийского Народного фронта.
"Они выражали поддержку всем курянам, предлагали помощь нашему региону. Это, безусловно, придает сил и осознания того, что мы действительно великая страна, в которой живут потрясающие люди. Благодарю всех за поддержку!", – отметил в своем тг-канале Смирнов.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ попытались зайти в Курскую область. По данным МО РФ, для прорыва противник задействовал до 300 человек, танки и бронемашины. Вечером Алексей Смирнов сообщил, что, понеся потери, украинская ДРГ отступила на свою территорию. Часть боевиков блокирована на примыкающем к госгранице участке. По остаткам скоплений продолжают наносить огневые удары.


Артем Ежаков
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