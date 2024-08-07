Год назад в Орле открылся амбулаторный хирургический центр больницы Боткина

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21:30, 6 августа 2024 года
Год назад в Орле открылся амбулаторный хирургический центр больницы БоткинаЗа это время опытные хирурги выполнили более двух с половиной тысяч операций.
Год назад в больнице Боткина в Орле открылся амбулаторный хирургический центр. Сейчас здесь работают 10 хирургов. Они провели более 2500 операций.
Это были операции одного дня: пациент приходил в поликлинику, получал хирургическую помощь, отходил от наркоза в специальной палате под наблюдением врачей и отправлялся домой. Такие вмешательства могут делать только высококвалифицированные специалисты.
Кроме того, в амбулаторном хирургическом центре проводят малые эндоскопические операции. В ближайшее время в отделение планируют приобрести видеостойку с операционными эндоскопами.
Елена Литинская