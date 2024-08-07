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20:45, 6 августа 2024 года

На Орловщине продолжаются мероприятия, посвященные 81-й годовщине освобождения от фашистов

6 августа праздник состоялся в Кромском районе.



В Кромском районе отметили 81-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Оккупанты были выбиты из райцентра 6 августа 1943 года в ходе наступательной операции "Кутузов". Однако сегодня в Кромах вспоминали не только тех, кто сражался за свободу Орловщины в годы Великой Отечественной войны, но и тех кто отдал свои жизни в борьбе с современным фашизмом.

Кромы помнят каждого, кто внес свой вклад в освобождение родного края. Им посвящена выставка, открывшаяся в местном культурно-досуговом центре на День района.

- Сегодня наши ребята, опираясь на опыт и гордость предков, также с честью выполняют свою задачу. И как в годы Великой Отечественной войны российский солдат идет защищать свободу и независимость нашей Родины, - отметил председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

6 августа в Кромах также чествовали людей, которые внесли особый вклад в развитие района. Более двух десятков местных жителей получили благодарности от губернатора и депутатов.


Антон Киселёв
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