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18:15, 6 августа 2024 года

В Орловской области гендиректор ответит перед судом за хищение почти 9 миллионов рублей

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Фото: архив

В Орловской области директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Следствие установило, что с сентября 2018 по август 2020 года он обманом похитил 8,7 миллиона рублей. Деньги выделили на строительство ФАПа в деревне Мураевка Сосковского района. Мужчина дал указание подчиненным использовать стройматериалы не из документации, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

- В дальнейшем работы, проведенные с отклонением от установленных строительных решений, были приняты заказчиком, а обвиняемый получил денежные средства и распорядился ими по собственному усмотрению, - рассказали в ведомстве.

В итоге ФАП признали аварийным, он не подлежит эксплуатации. Уголовное дело направлено в суд. Его возбудили по материалам УФСБ России по Орловской области.


Сергей Силаев
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