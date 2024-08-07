На Орловщине фиксируется низкий уровень заболеваемости ОРВИ
С 29 июля по 4 августа в медицинские учреждения обратилось около 1800 человек.
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В Орловской области наблюдается низкий уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19. С 29 июля по 4 августа в медицинские учреждения региона обратилось около 1800 человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции. Из них 61,9% составляют дети до 14 лет.
Заболеваемость COVID-19 среди жителей Орловской области также остается на низком уровне. За отчетную календарную неделю было зарегистрировано всего 28 случаев заражения. Такие данные приводитУправление Роспотребнадзора по Орловской области.