На прямую линию Андрея Клычкова поступило тысячу вопросов
Глава региона отвечал на них почти два часа.
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На прямую линию губернатора Орловской области Андрея Клычковапоступило порядка тысячи вопросов. Мероприятие прошло 6 августа, линия длилась почти два часа.
Те вопросы, на которые губернатор не успел ответить, отработают профильные ведомства. Такое поручение дал сам Клычков.
На линии глава региона затронул различные вопросы: атаки БПЛА, поддержка участников СВО, высокие показатели по уборке урожая, строительство Западного обхода Орла, лекарства для льготников, озеленение областного центра, проблему бездомных животных, введение школьной формы в регионе, уборку мусора и другие. Подробности прямого эфира у Екатерины Габовой.