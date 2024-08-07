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20:00, 6 августа 2024 года На прямую линию Андрея Клычкова поступило тысячу вопросов Глава региона отвечал на них почти два часа.





Фото: архив

На прямую линию губернатора Орловской области Андрея Клычкова поступило порядка тысячи вопросов. Мероприятие прошло 6 августа, линия длилась почти два часа.



Те вопросы, на которые губернатор не успел ответить, отработают профильные ведомства. Такое поручение дал сам Клычков.



На линии глава региона затронул различные вопросы: атаки БПЛА, поддержка участников СВО, высокие показатели по уборке урожая, строительство Западного обхода Орла, лекарства для льготников, озеленение областного центра, проблему бездомных животных, введение школьной формы в регионе, уборку мусора и другие. Подробности прямого эфира у Екатерины Габовой.





Екатерина Габова



