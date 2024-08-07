среда 7.08.2024 18:07:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

19:30, 6 августа 2024 года

Губернатор Курской области заинтересовался опытом установки бетонных укрытий в Орле

В Курске подобных конструкций нет.

Фото: архив

Во время визита в Орловскую область глава Курской области Алексей Смирнов заинтересовался бетонными укрытиями, установленными в городе Орле. В Курске подобных конструкций пока нет. Об этом 6 августа сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе "Прямой линии".
 
- Он увидел наши укрытия и они его заинтересовали. Я передал ему все необходимые материалы, - пояснил Клычков.
 
В Орле бетонные укрытия появились в парке Победы, Детском парке, на площади Ленина, а также возле остановок общественного транспорта в сквере Комсомольцев и сквере генерала Ермолова.



Сергей Мерцалов
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.