Губернатор Курской области заинтересовался опытом установки бетонных укрытий в Орле

В Курске подобных конструкций нет.

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- Он увидел наши укрытия и они его заинтересовали. Я передал ему все необходимые материалы, - пояснил Клычков.

В Орле бетонные укрытия появились в парке Победы, Детском парке, на площади Ленина, а также возле остановок общественного транспорта в сквере Комсомольцев и сквере генерала Ермолова.