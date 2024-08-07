Губернатор Курской области заинтересовался опытом установки бетонных укрытий в Орле

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19:30, 6 августа 2024 года
Губернатор Курской области заинтересовался опытом установки бетонных укрытий в ОрлеВ Курске подобных конструкций нет.
Фото: архив
Во время визита в Орловскую область глава Курской области Алексей Смирнов заинтересовался бетонными укрытиями, установленными в городе Орле. В Курске подобных конструкций пока нет. Об этом 6 августа сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе "Прямой линии".
- Он увидел наши укрытия и они его заинтересовали. Я передал ему все необходимые материалы, - пояснил Клычков.
В Орле бетонные укрытия появились в парке Победы, Детском парке, на площади Ленина, а также возле остановок общественного транспорта в сквере Комсомольцев и сквере генерала Ермолова.
Сергей Мерцалов