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16:30, 6 августа 2024 года В Телеграм появились фейковые аккаунты ГУ МЧС России по Орловской области Их администраторы распространяют материалы об угрозах атаки БПЛА.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Telegram появились фейковые паблики, которые выдают себя за официальные страницы ГУ МЧС России по Орловской области. Их администраторы распространяют сообщения об угрозах атаки беспилотников.



- Это делается для дезинформации населения и создания паники. Кроме этого, создаются аккаунты для распространения ложной информации, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



Орловцев просят доверять только официальным источникам информации. У Главного Управления МЧС России по Орловской области есть только один официальный канал.





Сергей Мерцалов



