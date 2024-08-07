В Орловской области заключили 842 контракта на закупку льготных лекарств

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19:00, 6 августа 2024 года
В Орловской области заключили 842 контракта на закупку льготных лекарствИх сумма превысила 1,2 миллиарда рублей.
Фото: архив
В 2024 году в Орловской области заключили 842 договора на закупку льготных лекарств на сумму более 1,2 миллиарда рублей. Об этом во время прямой линии 6 августа сообщил губернатор Андрей Клычков.
К сожалению, тема с льготными лекарствами остается актуальной. На данный момент обеспечено более 313 тысяч рецептов, что составляет половину населения области.
По словам главы региона, основная проблема заключается в том, что пациентам иногда назначают лекарства, которые не были предусмотрены для закупки. Такие вопросы решаются в "ручном" режиме.
Сергей Мерцалов