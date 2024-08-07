В Орловской области заключили 842 контракта на закупку льготных лекарств

Их сумма превысила 1,2 миллиарда рублей.

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К сожалению, тема с льготными лекарствами остается актуальной. На данный момент обеспечено более 313 тысяч рецептов, что составляет половину населения области.

По словам главы региона, основная проблема заключается в том, что пациентам иногда назначают лекарства, которые не были предусмотрены для закупки. Такие вопросы решаются в "ручном" режиме.





