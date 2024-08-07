В Орле открыта выставка картин, посвященных родным местам Тургенева
Экспозицию составили из фондов Спасского-Лутовиново.
В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка "Тургеневские места глазами художников". Экспозицию составили из фондов Спасского-Лутовиново.
Зритель увидит малоизвестные произведения легендарного педагога Мценской художественной школы Сергея Прокопова, а также картины работы Камилла и Людмилы Былинко, Алексея Комова, Юрия Тимоничева и других.
Художники запечатлели не только усадьбу и парк, но и окрестности, те места, где жили прообразы и герои произведений классика.