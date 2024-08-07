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18:00, 6 августа 2024 года В Орле открыта выставка картин, посвященных родным местам Тургенева Экспозицию составили из фондов Спасского-Лутовиново.







В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка "Тургеневские места глазами художников". Экспозицию составили из фондов Спасского-Лутовиново.



Зритель увидит малоизвестные произведения легендарного педагога Мценской художественной школы Сергея Прокопова, а также картины работы Камилла и Людмилы Былинко, Алексея Комова, Юрия Тимоничева и других.



Художники запечатлели не только усадьбу и парк, но и окрестности, те места, где жили прообразы и герои произведений классика.



Выставка открыта по 8 сентября.



(6+)





Эва Стасюлевич



