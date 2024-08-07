Орловские студенты вернулись с фестиваля "Таврида. Арт"

Свои таланты в Крыму продемонстрировали 60 тысяч молодых людей.

Наш регион представляли студенты Орловского государственного института культуры. Ребята показали спектакль по сказке Александра Пушкина.

Это было незабываемое зрелище. Уникальные костюмы, необычные декорации. Прекрасное исполнение роли Царевны-лебеди орловчанкой Екатериной Федотовой. Таинственное море-океан и его удивительные жители - все это увидели участники и гости фестиваля.

Кроме того, они приняли участие в масштабном шествии в колоритных костюмах, посетили лекции, мастер-классы и ярмарки.