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17:00, 6 августа 2024 года В Орле начался суд над экс-руководством "Жилстроя" Обвиняются три человека.





Железнодорожный районный суд начал рассматривать дело в отношении бывших руководителей строительной компании "Жилстрой" – директора, его заместителя и бухгалтера.



Предполагается, что завышая цены на сантехнику, за несколько лет они украли почти 28 миллионов рублей.



По версии следствия, сантехнику закупали через компании-поставщики по самым низким ценам. Каждая из них, перепродавая изделия друг другу, поднимала цену. До самого "Жилстроя" сантехника доходила уже в несколько раз дороже от первоначальной стоимости.



Судебное разбирательство находится в самом начале и накануне начались прения сторон. Пока выступило обвинение, защита попросила время на подготовку.





Антон Киселёв



