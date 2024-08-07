В Орловской области создана система подготовки волонтеров

Об этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Андрей Клычков.

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Губернатор Андрей Клычков поделился этой информацией во время прямой линии с жителями 6 августа. Он отметил, что наши волонтеры активно участвуют во всех федеральных мероприятиях и образовательных форумах. Они также выполняют важные социальные функции.

Одним из ярких примеров работы волонтеров является их участие в проекте "Формирование комфортной городской среды". Всего 100 добровольцев помогли собрать более 54 тысяч голосов жителей.

По словам губернатора, в регионе насчитывается около 60 тысяч волонтеров. Вопросы их поддержки и развития решаются региональным департаментом молодежной политики и реализации патриотических проектов.