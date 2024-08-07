В Орловской области создана система подготовки волонтеров

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15:30, 6 августа 2024 года
В Орловской области создана система подготовки волонтеровОб этом в ходе прямой линии рассказал губернатор Андрей Клычков.
Фото: архив
В Орловской области создана эффективная система подготовки волонтеров и обучения добровольческим навыкам. Благодаря этой системе, добровольческое движение в регионе постоянно развивается и совершенствуется.
Губернатор Андрей Клычков поделился этой информацией во время прямой линии с жителями 6 августа. Он отметил, что наши волонтеры активно участвуют во всех федеральных мероприятиях и образовательных форумах. Они также выполняют важные социальные функции.
Одним из ярких примеров работы волонтеров является их участие в проекте "Формирование комфортной городской среды". Всего 100 добровольцев помогли собрать более 54 тысяч голосов жителей.
По словам губернатора, в регионе насчитывается около 60 тысяч волонтеров. Вопросы их поддержки и развития решаются региональным департаментом молодежной политики и реализации патриотических проектов.
Сергей Мерцалов