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14:30, 6 августа 2024 года В Орле прошел региональный этап марафона "Земля спорта" В дебютном турнире приняли участие 10 районных команд.







"Земля спорта" — спортивный марафон, запущенный Министерством сельского хозяйства. В этом году в Орловской области региональный этап прошел впервые.



В нем приняли участие десять команд районов. В программе: комплекс ГТО, мини-футбол, ориентирование, силовой экстрим, семейная эстафета.



По итогам регионального этапа будет сформирована команда, в которую войдут победители семейной эстафеты, лучшая спортсменка в дисциплине ГТО, а также победитель раздела "Силовой экстрим".





Анастасия Дорохова



