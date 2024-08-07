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14:30, 6 августа 2024 года
В Орле прошел региональный этап марафона "Земля спорта"В дебютном турнире приняли участие 10 районных команд.
"Земля спорта" — спортивный марафон, запущенный Министерством сельского хозяйства. В этом году в Орловской области региональный этап прошел впервые.
В нем приняли участие десять команд районов. В программе: комплекс ГТО, мини-футбол, ориентирование, силовой экстрим, семейная эстафета.
По итогам регионального этапа будет сформирована команда, в которую войдут победители семейной эстафеты, лучшая спортсменка в дисциплине ГТО, а также победитель раздела "Силовой экстрим".
Анастасия Дорохова