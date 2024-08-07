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13:37, 6 августа 2024 года Орловский губернатор Клычков рассказал, как его дети готовятся к школе "За старшего не переживаю, младший еще не проявился".



Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Во время прямой линии 6 августа губернатору Орловской области Андрею Клычкову задали вопрос о том, как его дети готовятся к школе. Глава региона поделился с орловцами делами семейными.



- К сожалению часто прихожу, а дети уже спят, в основном жена занимается. Старший сын закончил 9-й класс без четверок. Сам себе взял репетиторов, начал учить китайский язык. Я тоже пробовал, но сложно. А средний...у нас веселый. В общем за старшего не переживаю, средний еще не проявился, а Любе (младшей дочери семьи Клычковых - прим.ред.) еще далеко до школы, - рассказал орловский губернатор.





Ольга СУПОНЕВА



