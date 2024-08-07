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13:11, 6 августа 2024 года Андрей Клычков прокомментировал вырубку деревьев в Орле Губернатор рассказал о подходах к озеленению.



Фото: Ольга Супонева

Во время прямого эфира 6 августа губернатору Орловской области Андрею Клычкову задали вопрос о вырубке деревьев в Орле и озеленении города. Региональный глава прокомментировал ситуацию.



- Орел - зеленый город, он таким был есть и будет, своя изюминка, около 15% территории покрыты деревьями. Возможно определенное недопонимание возникает, жители считают: спилили дерево, тут же должны его посадить, но многие работы по благоустройству этого не позволяют. Сейчас определено около 40 мест, где производится высадка, некоторые на границах города. Высаживаем и на благоустраиваемых территориях. С одной стороны не хотелось бы пилить старое дерево,но на другой чаше весов сотни обращений: "спилите дерево, иначе оно упадет." При благоустройстве комиссионно определяются деревья, которые подлежат вырубке.





Ольга СУПОНЕВА



