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13:11, 6 августа 2024 года

Андрей Клычков прокомментировал вырубку деревьев в Орле

Губернатор рассказал о подходах к озеленению.

Фото: Ольга Супонева

Во время прямого эфира 6 августа губернатору Орловской области Андрею Клычкову задали вопрос о вырубке деревьев в Орле и озеленении города. Региональный глава прокомментировал ситуацию.

- Орел - зеленый город, он таким был есть и будет, своя изюминка, около 15% территории покрыты деревьями. Возможно определенное недопонимание возникает, жители считают: спилили дерево, тут же должны его посадить, но многие работы по благоустройству этого не позволяют. Сейчас определено около 40 мест, где производится высадка, некоторые на границах города. Высаживаем и на благоустраиваемых территориях. С одной стороны не хотелось бы пилить старое дерево,но на другой чаше весов сотни обращений: "спилите дерево, иначе оно упадет." При благоустройстве комиссионно определяются деревья, которые подлежат вырубке. 


Ольга СУПОНЕВА
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