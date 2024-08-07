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12:35, 6 августа 2024 года За порчу укрытий в Орле будут наказывать Андрей Клычков: "На объектах установлено видеонаблюдение".





Глава региона Андрей Клычков во время прямой линии 6 августа заявил, что за порчу укрытий от БПЛА будут "жестко" наказывать, потому что это особые объекты.



– Это объекты, направленные на обеспечение безопасности при ракетной опасностии при атаке БПЛА. Дай Бог, чтобы не пригодились, но лучше мы будем готовы, - сказал губернатор.



Сейчас в областном центре установлено пять укрытий: в парке Победы, Детском парке, на Комсомольской площади, площади Ленина и вблизи сквера Ермолова.





Сергей Силаев



