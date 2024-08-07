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12:27, 6 августа 2024 года Квартиру, пострадавшую от атаки БПЛА в Орле, отремонтируют за месяц Семье купят новую мебель и бытовую технику.



Фото: архив "Вестей"

Квартиру, пострадавшую после атаки БПЛА, в многоэтажке в Болховском микрорайоне Орловского округа отремонтируют в течение месяца. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира 6 августа 2024.



Глава области рассказал, что сейчас проживавшей в квартире семье предоставлено временное жилье. Позже орловцам купят бытовую технику и новую мебель, взамен пострадавшей во время атаки.



- Что касается самого дома, благодарен МЧС, связались в тот же день с Москвой, приехала специальная техника, дом обследовали, он подлежит ремонту. Договорились с "Орелстроем", что их силами будет проведен ремонт. В целом в доме 23 окна повреждены, работу тоже проводим, - добавил Андрей Клычков.





Ольга СУПОНЕВА



