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12:11, 6 августа 2024 года Андрей Клычков раскритиковал орловцев, снимавших на видео беспилотники Губернатор Орловской области поднял тему безопасности во время прямого эфира.



Фото: архив "Вестей"

Во время прямого эфира 6 августа губернатор Орловской области Андрей Клычков раскритиковал жителей, снимавших на видео последствия атаки беспилотников. Два БПЛА ударили в жилой дом в пригороде, Болховском микрорайоне. Губернатор отметил следующее:



- Уже ночью, в первые минуты после атаки наши жители начали снимать. Я никого ни в чем не обвиняю, но все должны понимать, подобные видео - помощь врагу навести на цель. Как только мы в режиме реального времени начинаем показывать кто куда попал, какой ущерб нанесен, должны понимать, что следующий будет скорректирован и нанесет более точный удар по цели. Враг этим пользуется. Заставить никого не могу, но мы должны понимать. Пятиминутное увеличение подписчиков может привести к угрозе.



Глава региона отметил, что враг не чурается нанести удары по гражданской инфраструктуре в попытке внести панику и напугать людей.



- Я прошу понимать, что сегодня приоритет спецоперации - безопасность. Мы вынуждены ряд мероприятий ограничить, провести в другом формате, усилить меры безопасности. Вчера, 5 августа, многие не заметили изменения, но их было много. Использование РЭБ, работа Минобороны, приближение патрулей. Мы каждую ситуацию прорабатываем, смотрим какие есть задачи, - добавил Андрей Клычков.









Ольга СУПОНЕВА



