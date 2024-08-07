Главная » Новости



12:14, 6 августа 2024 года Все члены правительства Орловской области побывали в зоне СВО Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии.





Все члены правительства Орловской области побывали в зоне СВО, доставляя гуманитарные грузы военным. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе прямой линии.



Также регион продолжает помогать подшефному Троицкому району ЛНР, восстанавливая с коллегами инфраструктуру муниципального образования.



За время СВО из Орловской области отправлено более пяти тысяч тонн гуманитарного груза.





Артем Ежаков



