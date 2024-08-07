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14:00, 6 августа 2024 года В "Орловском полесье" запечатлели "перебранку" баклана и цапли Птицы не поделили добычу у водоема.





Видео: Красниковское участковое лесничество национального парка "Орловское полесье"

В национальном парке "Орловское полесье" в объектив фотоловушки попали баклан и серая цапля. Кадрами делится пресс-служба заповедника.



Птицы искали добычу у водоема, но цапле не понравился конкурент, и она попыталась прогнать баклана. Чем в итоге закончилась "перебранка", неизвестно, но, судя по заключительным кадрам, баклан уходить не собирался и отвечал на "претензии" цапли.





Артем Ежаков



