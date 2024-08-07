Три тысячи орловцев встретили Казанскую икону Божией Матери

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14:22, 6 августа 2024 года
Три тысячи орловцев встретили Казанскую икону Божией МатериСвятыня прибыла в Свято-Успенский мужской монастырь.
5 августа три тысячи человек встретили Казанскую икону Божией Матери, прибывшую в Свято-Успенский мужской монастырь Орла. Торжества возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
С прибытием святыни Орел присоединился к Всероссийскому молебну о Победе. В его рамках икона посетит полсотни городов.
Икона Казанской Божией Матери доступна для поклонения всем желающим в центре Казанского храма Свято-Успенского монастыря 6 и 7 августа.
В среду в 19:00 состоятся торжественные проводы святыни в Тульскую епархию.
Юлия Опанасюк
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