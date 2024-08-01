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11:51, 1 августа 2024 года На Комсомольской в Орле обновили светильники Всего заменили 102 кронштейна и 204 светильника.



Фото: скриншот из видео Юрия Парахина

В Орле на улице Комсомольской обновили светильники. Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Юрий Парахин.

- Как и планировали, завершили замену светильников на улице Комсомольской в рамках муниципального контракта. Улица, несомненно, стала светлее! Уверен, что водители это оценят, - рассказал он. Всего заменили 102 кронштейна и 204 светильника.



Работы по улучшению освещения продолжатся в Железнодорожном районе. В планах - до конца года добавить света на улице Московской.





Сергей Мерцалов



