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10:20, 1 августа 2024 года

Сотрудники орловского соццентра ответят перед судом за хищение более миллиона рублей

Директора и главбуха бюджетного учреждения обвиняют в крупном мошенничестве.

Фото: архив

Орловские следователи завершили расследование уголовных дел о мошенничестве сотрудников центра социального обслуживания населения Дмитровского района. Их возбудили на основании материалов УФСБ и УМВД России по Орловской области.

Следствие установило, что с 2019 по 2024 годы директор и главный бухгалтер похитили 1,27 миллиона рублей, принадлежащих департаменту соцзащиты. Средства перечислили дочери главбуха, которая фиктивно работала инженером-электронщиком.

Помимо этого, директор фиктивно трудоустроила свекровь на должность уборщика, а также бывшего мужа слесарем-механиком. Зарплату свекровь и бывший супруг руководителя получали незаконно, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Обе женщины признали вину. Уголовное дело направлено в суд.


Сергей Силаев
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