В Орле в преддверии Дня города поздравили ветерана войны

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13:30, 1 августа 2024 года
В Орле в преддверии Дня города поздравили ветерана войныГлава Советского района навестил Марию Нуждину.
Фото: администрация города Орла
Глава Советского района Орла Мераб Дохнадзе в преддверии Дня города навестил ветерана Великой Отечественной войны Марию Нуждину.
Женщина в 1943 году отправилась на фронт с подругами, окончив медицинские курсы. Орловчанка спасала жизни солдат, работала санитаркой в составе медицинского батальона. Она дошла до Берлина.
– Мне было 18 лет когда освободили Орел – я до сих пор помню этот день, - вспоминает Мария Нуждина.
Мераб Дохнадзе подарил ветерану цветы и подарок от администрации, рассказали в пресс-службе мэрии Орла.
Сергей Силаев
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