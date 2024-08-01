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13:30, 1 августа 2024 года В Орле в преддверии Дня города поздравили ветерана войны Глава Советского района навестил Марию Нуждину.



Фото: администрация города Орла

Глава Советского района Орла Мераб Дохнадзе в преддверии Дня города навестил ветерана Великой Отечественной войны Марию Нуждину.



Женщина в 1943 году отправилась на фронт с подругами, окончив медицинские курсы. Орловчанка спасала жизни солдат, работала санитаркой в составе медицинского батальона. Она дошла до Берлина.



– Мне было 18 лет когда освободили Орел – я до сих пор помню этот день, - вспоминает Мария Нуждина.



Мераб Дохнадзе подарил ветерану цветы и подарок от администрации, рассказали в пресс-службе мэрии Орла.





Сергей Силаев



