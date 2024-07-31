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20:31, 31 июля 2024 года В Орловской области увеличат региональную выплату контрактникам Она вырастет до 400 тысяч рублей.





В Орловской области увеличат региональную выплату контрактникам. Она вырастет до 400 тысяч рублей. Об этом в рамках прямого эфира рассказал в "ВКонтакте" Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "Президент России принял решение увеличить выплату военнослужащим по контракту до 400 тысяч рублей. Выплату такого же размера мы устанавливаем на региональном уровне. Теперь любой военнослужащий при заключении контракта единовременно получит 800 тысяч рублей".





Артем Ежаков



