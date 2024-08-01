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8:45, 1 августа 2024 года Орловская семья отличилась на Всероссийском уровне Лучшей сельской семьей признана семья Пашковых.



Фото: департамент социальной защиты Орловской области

Семья Пашковых из села Плоское Свердловского района Орловской области победила в номинации "Сельская семья" на федеральном этапе всероссийского конкурса "Семья года – 2024". Об этом сообщает регдепартамент социальной защиты.



В этом году Пашковы отмечают 20-летие совместной жизни. У них две дочери и сын. Семья регулярно участвует в культурной и спортивной жизни района, занимается сельским хозяйством.



Чествование всех победителей конкурса пройдет в Москве с 16 по 19 октября. Семейные истории финалистов войдут в почетную книгу "Семья года. Россия 2024".





Артем Ежаков



