Орловская семья отличилась на Всероссийском уровне
Лучшей сельской семьей признана семья Пашковых.
Фото: департамент социальной защиты Орловской области
Семья Пашковых из села Плоское Свердловского района Орловской области победила в номинации "Сельская семья" на федеральном этапе всероссийского конкурса "Семья года – 2024". Об этом сообщает регдепартамент социальной защиты.
В этом году Пашковы отмечают 20-летие совместной жизни. У них две дочери и сын. Семья регулярно участвует в культурной и спортивной жизни района, занимается сельским хозяйством.
Чествование всех победителей конкурса пройдет в Москве с 16 по 19 октября. Семейные истории финалистов войдут в почетную книгу "Семья года. Россия 2024".