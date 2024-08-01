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12:20, 1 августа 2024 года Степан Лаврененко покинул ФК "Орел" "Зелено-белые" лишились одного из защитников.



Фото: ФК "Орел"

Защитник Степан Лаврененко покинул ФК "Орел". Об этом сообщили в социальных сетях команды.



"Зелено-белые" уже убрали игрока из заявки на сезон. В официальных матчах этого сезона за "Орел" Лаврененко так и не сыграл.



Причины ухода Лаврененко пресс-служба команды не озвучила, но пожелала игроку скорейшего выздоровления и дальнейших успехов в карьере.





Артем Ежаков



