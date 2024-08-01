В Орле бездомного туляка подозревают в разбое

Следствие считает, что он избил орловчанку палкой и отобрал деньги.
В Орле уроженец Тульской области без определенного места жительства подозревается в разбое.
Как рассказали в региональном управлении МВД, на потерпевшую напали рано утром в одном из городских парков – мужчина подошел, попросил денег, а услышав отказ, несколько раз ударил женщину палкой и отобрал 25 тысяч рублей и скрылся.
На месте преступления сыщики нашли фрагмент палки с кровью потерпевшей. Сама женщина подробно описала обидчика.
Подозреваемого нашли в Калужской области. Его доставили в Орел и поместили в СИЗО до суда.