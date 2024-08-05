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11:30, 1 августа 2024 года Орловца осудили за незаконный оборот "шпионских" часов Он оштрафован на 50 тысяч рублей.





Заводской районный суд Орла приговорил местного жителя к штрафу в 50 тысяч рублей за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.



Как рассказали в пресс-службе суда, мужчина купил и перепродал видеорегистраторы, предназначенные для сохранения и беспроводной передачи видео- и аудиоинформации.



Гаджеты были замаскированы под электронные настольные часы и могли скрытно записывать данные. Лицензии на продажу подобных устройств у осужденного не было.



Свою вину мужчина не признал.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артем Ежаков



