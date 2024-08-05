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9:30, 1 августа 2024 года На Кривцовском мемориале под Орлом помолились о павших воинах Божественная литургия прошла под открытым небом.



Фото: Орловская митрополия

На Кривцовском мемориале под Орлом состоялась заупокойная Божественная литургия в память о погибших во время Великой Отечественной войны и в ходе СВО воинах. Возглавил богослужение председатель миссионерского отдела Орловской епархии иерей Сергий Шомин.



Как рассказали в Орловской митрополии, литургия была приурочена к 81-й годовщине освобождения города Болхова от фашистских захватчиков. После этого в передвижном мобильном храме отслужили благодарственный молебен о Великой Победе.



Это уже третье богослужение на Кривцовском мемориале. Впервые его провели два года назад.













Сергей Мерцалов



