Орловцев приглашают поболеть за участников забега "ПоБерегу"
Он состоится 10 августа.
10 августа в Орле состоится третий по счету благотворительный забег "ПоБерегу". В этом году в нем много нововведений. Так, кроме переноса на вечернее время и изменения списка дистанций, будет организована и активная поддержка участников забега. Организаторы подготовили несколько точек для раздачи атрибутики поддержки. Они будут расположены по дистанции.
Регистрация на забег проходит на сайте "поберегу.рф". Заявки оставили уже более 1000 человек.