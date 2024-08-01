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10:00, 1 августа 2024 года Орловцев приглашают поболеть за участников забега "ПоБерегу" Он состоится 10 августа.





10 августа в Орле состоится третий по счету благотворительный забег "ПоБерегу". В этом году в нем много нововведений. Так, кроме переноса на вечернее время и изменения списка дистанций, будет организована и активная поддержка участников забега. Организаторы подготовили несколько точек для раздачи атрибутики поддержки. Они будут расположены по дистанции.



Регистрация на забег проходит на сайте "поберегу.рф". Заявки оставили уже более 1000 человек.





Анастасия Дорохова



